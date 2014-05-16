泰国局势动荡 7月大选或泡汤

路透曼谷5月15日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国官员周四称，面对重新出现的骚乱活动，该国不太可能在7月举行大选。与选举官员召开会议的泰国代理总理因示威活动被迫离开会场，此外曼谷还发生袭击事件，有三人遭枪杀。

泰国局势动荡不安。与此同时，看守政府与反政府力量就谁应当在目前出任总理争执不休。

代理总理Niwatthamrong Boonsongphaisan与选举委员会在一个空军院校开会商讨敲定大选日期时，反政府示威者闯入开会地点。泰国大选暂定为7月20日举行。

选举委员会成员Somchai Srisutthiyakorn稍晚对路透称，目前看起来不太可能在该日期举行大选。“我们可能不得不推迟选举，”他说。

有关Niwatthamrong正在与选举官员在一所空军院校开会的消息传出后，数百名示威者聚集到在位于曼谷北部的该空军院校外。

“我们在此想要告诉Niwatthamrong，什么都不能阻挡我们，”反政府示威活动领导人Chumpol Jumsai站在一辆卡车上对着人群说道。随后，数百名示威者躲开警察，从一个侧门涌入该校。

警方称，几小时前，一群带着枪械和手榴弹的人在位于曼谷老城区的民主纪念碑（Democracy Monument）附近袭击了反政府示威者，有两人当场死亡，另一名伤者稍晚死亡，另有20多人受伤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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