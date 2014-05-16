泰国局势动荡 7月大选或泡汤

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透曼谷5月15日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国官员周四称，面对重新出现的骚乱活动，该国不太可能在7月举行大选。与选举官员召开会议的泰国代理总理因示威活动被迫离开会场，此外曼谷还发生袭击事件，有三人遭枪杀。
泰国局势动荡不安。与此同时，看守政府与反政府力量就谁应当在目前出任总理争执不休。
代理总理Niwatthamrong Boonsongphaisan与选举委员会在一个空军院校开会商讨敲定大选日期时，反政府示威者闯入开会地点。泰国大选暂定为7月20日举行。
选举委员会成员Somchai Srisutthiyakorn稍晚对路透称，目前看起来不太可能在该日期举行大选。“我们可能不得不推迟选举，”他说。
有关Niwatthamrong正在与选举官员在一所空军院校开会的消息传出后，数百名示威者聚集到在位于曼谷北部的该空军院校外。
“我们在此想要告诉Niwatthamrong，什么都不能阻挡我们，”反政府示威活动领导人Chumpol Jumsai站在一辆卡车上对着人群说道。随后，数百名示威者躲开警察，从一个侧门涌入该校。
警方称，几小时前，一群带着枪械和手榴弹的人在位于曼谷老城区的民主纪念碑（Democracy Monument）附近袭击了反政府示威者，有两人当场死亡，另一名伤者稍晚死亡，另有20多人受伤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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