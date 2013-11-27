泰国示威活动愈演愈烈 欲瘫痪政府

路透曼谷11月27日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -成千上万的泰国示威者周三向一座政府办公大楼游行，目的是让政府瘫痪并驱逐总理英拉。

4,000余名示威者集会反对英拉和她的哥哥、前总理他信，他们的目的是包围这座位于曼谷北部的大楼；与此同时，规模较小的示威人群准备向另外六个部委行进。过去两天，泰国已有五个部委被迫关闭。

示威活动在泰国如同家常便饭，在长达八年的动荡期中时常出现，从街头抗议到充满争议的司法裁决和军事干预，每次都与他信有关系。

这次的示威活动已持续了数周，而且还愈演愈烈。据警方称，示威活动领导人SuthepThaugsuban周二晚上在电视上发表激情洋溢的讲话，南方10省的示威者作出响应，在政府办公大楼前大规模集会。Suthep是泰国前政府的副总理。

“今天我们再次游行。我将亲自为大家带路，准备好了的，加入吧，”Suthep对晚上在财政部安营扎寨的成千上万示威者说。

Suthep带领着游行队伍向税收、移民、土地等重要政府机构聚集的一个办公中心行进。泰国最高法院、特别调查局总部也位于此地。

Suthep对振奋的人群称，他们的目标是摧毁“他信的政治机器”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。