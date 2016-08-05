泰国总理巴育称无论新宪法公投结果如何 2017年都会举行大选

路透曼谷8月5日 - 泰国总理巴育周五称，无论周日就新宪法举行的公投结果如何，泰国都将在2017年举行大选。新宪法将决定泰国的未来。

在泰国军方通过政变夺取政权两年后，泰国民众将公投决定是否接受一部由军方支持的宪法。包括主要政党在内的批评人士称，该宪法将在未来数年削弱民选官员的角色，并扩大军方的影响。

如果该宪法获得通过，军方将可以宣布其合法地位，并为大选做计划。若不能获得通过，军政府将制定一份新宪法草案，因而可能会推迟泰国的民主回归进程。

巴育在坤西育府的一个军事基地发表讲话，敦促泰国民众去投票，并重申大选将在2017年举行。

“未来两日将决定这个国家的命运，”巴育说，“我们需要在2017年举行大选，因为这是我们做出的承诺。”

专家们表示，此次公投也将是对军政府支持率的第一次重大考验。(完)