泰国总理巴育称无论新宪法公投结果如何 2017年都会举行大选

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透曼谷8月5日 - 泰国总理巴育周五称，无论周日就新宪法举行的公投结果如何，泰国都将在2017年举行大选。新宪法将决定泰国的未来。
在泰国军方通过政变夺取政权两年后，泰国民众将公投决定是否接受一部由军方支持的宪法。包括主要政党在内的批评人士称，该宪法将在未来数年削弱民选官员的角色，并扩大军方的影响。
如果该宪法获得通过，军方将可以宣布其合法地位，并为大选做计划。若不能获得通过，军政府将制定一份新宪法草案，因而可能会推迟泰国的民主回归进程。
巴育在坤西育府的一个军事基地发表讲话，敦促泰国民众去投票，并重申大选将在2017年举行。
“未来两日将决定这个国家的命运，”巴育说，“我们需要在2017年举行大选，因为这是我们做出的承诺。”
专家们表示，此次公投也将是对军政府支持率的第一次重大考验。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
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