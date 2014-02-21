愤怒的泰国农民准备前往曼谷机场抗议 讨要粮款

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透曼谷2月21日（记者 Pairat Temphairojana） -数以千计的泰国农民周五威胁称，他们将开拖拉机前往曼谷主要机场，抗议政府拖欠粮食款项。这加剧了泰国总理英拉面对的压力。
该大米补贴计划是英拉的兄长、前总理他信推出的平民政策之一。
不清楚农民去机场计划采取什么行动及停留时间。但抗议队伍让人想起2008年反对他信的抗议者封锁曼谷机场，举行示威的场面。
“我们不确定会在哪里扎营，但在获得所有大米销售款以前，我们不会离开首都。”前议会成员Chada Thaiseth周四称。
媒体报道称，来自中部平原的农民希望与英拉谈判，并将给出中午（0500GMT）的最后期限，如果要求得不到满足将会前往曼谷北部的机场。
大米补贴计划对英拉获得贫穷的北部和东北部民众支持至关重要。向农民提供大方的补贴是英拉2011年获得选举胜利的关键，但泰国因此面临大量大米库存以及难以偿付的账单。
反对派领导人称，大米计划充斥着腐败，给纳税人造成的损失估计为每年2,000亿泰铢（60亿美元），这助长了反对英拉政府的抗议浪潮。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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