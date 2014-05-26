泰国将向银行业者寻求15亿美元贷款 以支付稻农欠款

调查：欧元兑美元未来数月预计小跌 但预估值为六个月最高
路透5月3日 - 在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。
路透曼谷5月26日 - 泰国财政部周一表示，计划6月初借入500亿泰铢(15.3亿美元)，以支付稻农；基于国家稻米采购计划，被亏欠的稻农已等待这笔资金数月时间。
该部在一份声明中称，财政部将邀请32家金融机构竞标提供贷款。
声明称，“将先有500亿泰铢定期贷款，随后将寻求其余400亿泰铢贷款。”负责该方案的国有银行预计欠款约为900亿泰铢左右。(完)
(编译 石冠兰 审校 于春红)
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