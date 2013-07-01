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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:00 BJT

泰国农业：政府下调干预价格，使大米价格降至两年低点

路透曼谷7月1日 - 泰国破损率为5%的大米价格周一下跌8%，至每吨480美元，为2011年6月以来最低。交易商称政府之前下调了干预价格。

上周五同样等级的大米报价每吨520美元。

“泰国下调干预价格，给市场发出信号，全球大米价格正处于下降趋势，泰国政府很可能不久会释出库存，以把损失降至最低，”曼谷一名交易商称。

泰国政府将从农户的买入价下调20%，由每吨1.5万泰铢下调至1.2万泰铢(390美元)，希望能减少该计划导致的损失。(完)

(编译 李春喜 审校　戴素萍)
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