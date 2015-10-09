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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 10:12 BJT

全球农业：泰国今年料重拾最大稻米出口国桂冠--行业协会

路透曼谷10月8日 - 泰国稻米出口商协会高级官员周四表示，2015年迄今泰国已经出口710万吨稻米，今年可能重新夺回最大稻米出口国的桂冠。

2014年，印度超越泰国成为最大稻米出口国。

“今年稻米出口情况良好。我们应能成为最大稻米出口国，部分归因于向中国出售稻米的政府间协议，”泰国稻米出口商协会名誉主席Chookiat Ophaswong对路透表示。

他说，泰国今年有望出口970-1,000万吨稻米，高于该协会稍早预估的950万吨。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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