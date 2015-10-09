全球农业：泰国今年料重拾最大稻米出口国桂冠--行业协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷10月8日 - 泰国稻米出口商协会高级官员周四表示，2015年迄今泰国已经出口710万吨稻米，今年可能重新夺回最大稻米出口国的桂冠。
2014年，印度超越泰国成为最大稻米出口国。
“今年稻米出口情况良好。我们应能成为最大稻米出口国，部分归因于向中国出售稻米的政府间协议，”泰国稻米出口商协会名誉主席Chookiat Ophaswong对路透表示。
他说，泰国今年有望出口970-1,000万吨稻米，高于该协会稍早预估的950万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”