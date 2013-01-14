路透专访: 泰国稻米出口商担心今年出口量再度下降--协会荣誉总裁

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透曼谷1月14日 - 泰国稻米出口商协会(Thai Rice Exporters Association)周一表示,继去年政府干预将价格推升至不具竞争优势水位后,泰国今年稻米出口可能会在去年骤降的基础上进一步下滑.
该组织认为今年出口总量将为600-650万吨,或较去年690万吨的出口水平降低6-13%,除非政府政策出现变化.
"今年出口形势将更为困难.我们预计不会比去年好转,因需求料持稳但其他地区供应量在增加,"该协会荣誉总裁Chookiat Ophaswongse对路透表示.
对于2013年的预估意味着泰国将连续第二年成为第三大稻米出口国,2011年其出口量则创1,060万吨的纪录高位.
Chookiat称市场仍将承压,因在需求料将持稳之际其他地区的供应却在增加.
"主要进口国的进口量不太可能高于去年,因储备情况良好.不过,主要产国的供应料持续增加,"他表示.
他称,"供应充沛应对今年价格造成压力,因主要出口国将降价以吸引买家,但泰国不在其列,由于政府的干预,价格不具备竞争力."(完) (编译 石冠兰; 审校 高琦)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。