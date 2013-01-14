路透专访: 泰国稻米出口商担心今年出口量再度下降--协会荣誉总裁

路透曼谷1月14日 - 泰国稻米出口商协会(Thai Rice Exporters Association)周一表示,继去年政府干预将价格推升至不具竞争优势水位后,泰国今年稻米出口可能会在去年骤降的基础上进一步下滑.

该组织认为今年出口总量将为600-650万吨,或较去年690万吨的出口水平降低6-13%,除非政府政策出现变化.

"今年出口形势将更为困难.我们预计不会比去年好转,因需求料持稳但其他地区供应量在增加,"该协会荣誉总裁Chookiat Ophaswongse对路透表示.

对于2013年的预估意味着泰国将连续第二年成为第三大稻米出口国,2011年其出口量则创1,060万吨的纪录高位.

Chookiat称市场仍将承压,因在需求料将持稳之际其他地区的供应却在增加.

"主要进口国的进口量不太可能高于去年,因储备情况良好.不过,主要产国的供应料持续增加,"他表示.