全球商品：泰国政府已出售半数橡胶库存，计划9月底前出售余下库存

路透曼谷9月3日 - 泰国政府高级官员周三表示，已经将该国20万吨橡胶库存的一半售予一个泰国橡胶出口商，并计划在9月底前出售余下库存。

“我们已经与该出口商签订了合约，这些橡胶将在三个月内运出国家仓库，”橡胶产业组织主席Chanachai Plengsiriwat对路透表示。他拒绝透露出口商名称。

泰国军政府起初搁置了上届政府出售橡胶库存的计划，而是注重提高国内消费、以支撑胶价的举措。

但是有建议指出国内消费可能不足以消化库存，而且橡胶质量在下降、存储成本很高后，泰国政府于上个月批准出售橡胶库存计划。

Chanachai表示，橡胶库存售价为每公斤62.60泰铢(约合1.95美元)，略高于当前约1.80-1.85美元的市场价。

但该价格仍远低于泰国政府2012-13年买入这些库存时的价位，当时政府支付的价格比市场价高出10%，约相当于每公斤100泰铢。

泰国是全球最大的橡胶生产国和出口国，2013年橡胶产量为420万吨，其中86%用于出口。

Chanachai表示，政府还在与三家大型橡胶出口商洽谈，以出售余下的10万吨橡胶库存，预计将于9月底达成协议。(完)