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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:30 BJT

亚洲橡胶：泰国政府要先检验橡胶库存质量，再决定怎样处理

路透曼谷9月26日 - 泰国农业部一高级官员周五称，政府需先检验国家橡胶库存质量，再决定怎样将其全部处理掉。目前库存水平估计为100,000吨。

农业部官员Dumrong Jirasutas称，一个目标是确保库存管理的透明度，不过交易商猜测这是否意味着即将告诉市场，这些橡胶卖不出去。

上届政府在2012年10月至2013年5月期间，从胶农手中买下200,000吨橡胶，以支撑市场价格。市场对此一直放心不下。

其中半数橡胶已在9月初卖出，不过一些行业人士质疑销售条款，甚至是否真的已经卖掉。

“我们将清点剩余橡胶的数量，并检验质量，再以适当方法处理掉，”Dumrong对路透称。

一些交易商称，橡胶质检可能只是当局的一个手段，不让剩余橡胶库存进入市场，以支撑价格。

“政府可能最后得出结论，称多数橡胶质量下降，应当丢弃，以帮助支撑价格，”泰国橡胶交易中心合艾的一名交易商称。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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