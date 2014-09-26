亚洲橡胶：泰国政府要先检验橡胶库存质量，再决定怎样处理

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透曼谷9月26日 - 泰国农业部一高级官员周五称，政府需先检验国家橡胶库存质量，再决定怎样将其全部处理掉。目前库存水平估计为100,000吨。
农业部官员Dumrong Jirasutas称，一个目标是确保库存管理的透明度，不过交易商猜测这是否意味着即将告诉市场，这些橡胶卖不出去。
上届政府在2012年10月至2013年5月期间，从胶农手中买下200,000吨橡胶，以支撑市场价格。市场对此一直放心不下。
其中半数橡胶已在9月初卖出，不过一些行业人士质疑销售条款，甚至是否真的已经卖掉。
“我们将清点剩余橡胶的数量，并检验质量，再以适当方法处理掉，”Dumrong对路透称。
一些交易商称，橡胶质检可能只是当局的一个手段，不让剩余橡胶库存进入市场，以支撑价格。
“政府可能最后得出结论，称多数橡胶质量下降，应当丢弃，以帮助支撑价格，”泰国橡胶交易中心合艾的一名交易商称。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。