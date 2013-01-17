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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 17:28 BJT

亚洲橡胶: 泰国政府尚未决定是否延长橡胶购买措施

农业部副部长Yuthapong Charassathien向路透表示,目前泰国政府持有的橡胶库存量在20万吨,较11月增加18%,因政府持续向胶农买进,以拉抬价格.

"虽然价格已大幅反弹,我们将持续买进直到3月底计划到期,因为我们需要援助农户,"Yuthapong称.

当问到政府是否会延长计划时,他表示"我们先看看到时候3月的情况,然后我们会考虑这个问题."(完) (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)

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