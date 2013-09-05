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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 16:03 BJT

亚洲橡胶：泰国政府9-12月将暂停收取橡胶出口税--副总理

路透曼谷9月5日 - 泰国副总理Kittirat Na Ranong周四表示，政府在9-12月这四个月期间将不再征收橡胶出口税，以支撑橡胶价格。

他对记者称，该决定立即生效，将持续到今年年底。

根据当前规定，橡胶价格为每公斤80-100泰铢时，出口税为3泰铢。如果价格低于该区间，出口税为2泰铢。高于该区间，则为5泰铢。(完)

(编译 杜明霞；; 审校 隋芬)

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