泰国系列爆炸案后警方发现更多未引爆炸弹（更新版）

(更新被发现并拆除的未引爆炸弹数量)

路透曼谷8月14日 - 泰国警方周末期间发现并拆除了没有引爆的五个爆炸装置；上周后期，一不明组织在泰国多个热门旅游胜地实施了一系列爆炸袭击。

警方表示，他们在周四和周五的爆炸和纵火袭击案发生后逮捕了一名嫌疑人；这些袭击发生在泰国南部最有名的景区和岛屿，已导致四人丧生、数十人受伤。

几天之前，泰国刚刚投票接受军方支持的宪法；2014年上台执政的军政府称，根据该宪法，泰国到明年年底之前将举行选举。

“爆炸是某个组织在多个地区同时进行的，由一个人统一下令，”泰国警方官员Pongsapat Pongcharoen表示，但没有提供详情。

尚没有组织宣布对这一系列袭击事件负责。

分析师称，怀疑将不可避免地指向受公投结果不利影响的军政府的敌人，或者是泰国南部以穆斯林为主的省份的叛乱分子。

泰国内政部在声明中称，周日在度假胜地华欣(Hua Hin)的一个市场中发现两个藏在手机移动电源中的燃烧装置，两个装置都已经被拆弹小组拆除。当地警方称，这两个装置自周三就一直在那里。

当地警方称，周日在普吉岛发现并拆除一枚燃烧弹。警方称，原本设定的引爆时间是周五凌晨3点(周四2000 GMT)。

在攀牙，周六在一个市场附近发现两个爆炸装置，这个市场在周五稍早发生了爆炸。

“一个装置爆炸，另外两个没有，”攀牙府府尹Phakaphong Tavipatana告诉路透，他并称警方希望在拆除的炸弹上找到指纹。

普吉、攀牙还有素叻他尼周四和周五遭到袭击。

袭击者使用炸弹和燃烧装置对泰国南部七个府的目标发起袭击，有商店和市场遇袭起火。

Pongsapat称，警方逮捕了一名涉嫌南部洛坤府一个超市纵火案的男子，并在对他进行审问。他说，警方认为有多人参与了该案。

他并称，其他嫌犯的活动正受到监控。(完)