泰国副总理称泰国今年经济增幅最高有望达3.5% 归功外商投资及旅游

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%

路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。