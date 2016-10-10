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国际财经 | 2016年 10月 10日 星期一 17:43 BJT

泰国副总理称泰国今年经济增幅最高有望达3.5% 归功外商投资及旅游

路透曼谷10月10日 - 泰国一位副总理周一称，今年泰国经济增幅有望升至3.2%至3.5%，主要受到外国投资增多以及旅游业创纪录高位提振。

泰国经济遭到全球经济放缓以及对泰国出口产品的需求疲弱拖累，不过旅游业一直是一大亮点。该国经济在2015年增长2.8%。

“经济目前受益于外商直接投资的日益增长以及创纪录高位的外来游客人数，”副总理颂吉告诉记者。

泰国政府已表态，致力于通过投资大型基础设施项目重振当前表现低迷的经济。

颂吉称，泰国预计会在未来五年在基础设施上投资43亿美元。(完)

(编译 刘秀红；审校 汪红英)

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