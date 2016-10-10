泰国副总理称泰国今年经济增幅最高有望达3.5% 归功外商投资及旅游

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透曼谷10月10日 - 泰国一位副总理周一称，今年泰国经济增幅有望升至3.2%至3.5%，主要受到外国投资增多以及旅游业创纪录高位提振。
泰国经济遭到全球经济放缓以及对泰国出口产品的需求疲弱拖累，不过旅游业一直是一大亮点。该国经济在2015年增长2.8%。
“经济目前受益于外商直接投资的日益增长以及创纪录高位的外来游客人数，”副总理颂吉告诉记者。
泰国政府已表态，致力于通过投资大型基础设施项目重振当前表现低迷的经济。
颂吉称，泰国预计会在未来五年在基础设施上投资43亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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