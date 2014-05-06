泰国南部旅游城市发生两起爆炸 5人受伤

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透曼谷5月6日 -泰国南部城市合艾周二在数分钟内发生两起炸弹爆炸，造成五人受伤。泰国警方称，他们怀疑穆斯林反叛人员应为此次爆炸事件负责。
一枚炸弹在一所学校附近的便利店外爆炸，另一枚炸弹在一警局附近爆炸。
合艾所在的宋卡府府长KrissadaBoonrat称，“两次爆炸大约相差7分钟，便利店有五人受伤……他们都有反应，已被送往医院。在第二起爆炸事件中无人受伤。”
“我们已封锁了通往该市的所有重要道路，并对往来人员进行盘查。”
泰国主要是一个佛教国家，但该国南部部分地区穆斯林占多数，抵制中央政府统治的暴力行为在2004年再次抬头。
泰国警方称，他们怀疑穆斯林反叛人员应为周二的袭击负责。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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