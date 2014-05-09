香港《星岛日报》：街头运动当道 泰民付代价

（5月9日社评）

泰国政局僵持，宪法法庭把看守首相英禄赶下台，促成支持英禄的「红衫军」和反对她的「黄衫军」各自再动员群众上街展示实力，无休止的内耗和动荡风险，打击泰国经济，商家减少当地投资，受害的还是老百姓。

以城市中产和亲皇室势力为主的在野政党「黄衫军」，七年前透过群众运动推翻被指以权谋私的前首相他信，虽然这位巨富首相因为面对官司而流亡海外，亲他信的政党却因为得到基层和北部农民支持，近年每次大选皆捷。

反对派不肯遵循民主选举的游戏规则，原因是明知英禄必胜，因而希望由精英阶层组成「人民议会」来推举首相。英禄得到农民支持的原因，是以高于国际市场价格向农民收购大米，农民收入大为改善。不过，这代价则由国库付出，买来的大米又因为成本太贵而卖不出，泰国米出口市场被越南等竞争对手大幅蚕食，在野党只好寻求不民主的手法来打破这个局面。

双方阵营分别诉诸街头行动，暴力和冲突山雨欲来，势必打击外人游泰意欲，政府长年处于看守状态，无权批准重大工程拨款，而一项对17,000家企业进行的调查显示，受访企业今年会合共把60%资金投放在海外，去年则只有35%，而实际投放国内的资金会比去年少1,900亿泰铢（约450亿港元）。现时各方正留意，泰国是否要靠军人干政来走出僵局。

街头运动戴着反专制和贪渎的光环，可以成为推倒建制的重要武器，但是最后发展却往往脱轨，要大家付出施政和社会空转、加深社会裂痕的代价，甚至得出不民主的结果。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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