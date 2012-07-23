泰国：微笑之国还是旅游陷阱？

路透曼谷7月22日电（记者 Amy Sawitta Lefevre）---两名加拿大姐妹在泰国一个旅游岛的住所内神秘死亡，据信是中毒。时隔不到一周，普吉岛一家奢华度假村外，一名60岁的澳大利亚女性遭抢劫并被刺死。

泰国风景如画，游客人数创纪录高位，而近期两起命案震动该国旅游业，令人质疑，游客安全得不到保障是否令该国浪费其受赞誉的旅游资产。

其它问题没有这麽引人注目，但同样令人忧心：参加黑手党的出租车司机、异装小偷、污染问题、游客争斗、交通事故、机场雷达故障、航班延误和移民检查排长队等。

澳大利亚驻普吉岛名誉领事坎宁安（Larry Cunningham）称：“泰国旅游局（TAT）认为，游客人数呈增长趋势，所以人们一定喜欢这里，但问题在於旅游质量下降。”旅游指南《孤独星球》（Lonely Planet）将普吉岛称为“全球最知名的旅游胜地之一”。

泰国政府已承诺，将解决旅游区的黑手党问题。今年2月，坎宁安向普吉岛政府呼吁，取缔水上摩托车运营商。这些商家雇用恶棍，向租用者索赔并非由後者造成的设备损坏金。

去年，德国一家电视台报导画面显示，有污水排入泰国旅游胜地卡塔（Kata）和卡隆（Karon）海滩。

但泰国异国风情的魅力并未因此减弱。官方数据显示，棕榈树茂密的岛屿、金色庙宇、美食和夜生活，令泰国2011年游客人数增至1,900万，旅游创收7,760亿泰铢（合245亿美元），同比上涨31%。

芭提雅距曼谷车程两个小时，正极力摆脱“罪恶之城”的名声。芭提雅的红灯区、犯罪和过度开发，让其成为丑闻和海滩脏乱差的同义词。

泰国反对党议员、前财长乍滴甲瓦尼（Korn Chatikavanij）称：“我们仍然很大程度上以机会主义和赚钱的思维看待旅游业，我们正让这一行业的未来面临风险。”

泰国旅游安全是另一个亟待解决的问题。

国际汽车联盟（FIA）称，泰国是美国游客交通死亡率第二大的发展中国家，仅次于洪都拉斯。英国外交部提醒，游客应警惕帕岸岛（Koh Phangan）团伙抢劫及恶意无端袭击。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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