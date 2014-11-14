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乐享时尚 | 2014年 11月 14日 星期五 15:20 BJT

泰国预计今年入境游客将减少100万

路透曼谷11月12日 - 泰国政府周三称，预计今年入境游客数量在2,500万左右，较去年减少100万，部分归因于曼谷持续数月的街头抗议活动。

两名英国年轻游客今年9月在涛岛被谋杀一案悬而未决，也令游客止步。

泰国5月22日发生军事政变后，全国仍在实施戒严令，但是旅游部长Kobkarn Wattanavrangkul称，12月酒店预订同比增长了6%。

泰国今年稍早持续数月的街头抗议导致游客数量骤减，眼下泰国旅游业仍未走出阴影。1-9月入境游客同比减少10.3%，降至1750万。

泰国旅游业占国内生产总值的10%。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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