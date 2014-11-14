泰国预计今年入境游客将减少100万

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透曼谷11月12日 - 泰国政府周三称，预计今年入境游客数量在2,500万左右，较去年减少100万，部分归因于曼谷持续数月的街头抗议活动。
两名英国年轻游客今年9月在涛岛被谋杀一案悬而未决，也令游客止步。
泰国5月22日发生军事政变后，全国仍在实施戒严令，但是旅游部长Kobkarn Wattanavrangkul称，12月酒店预订同比增长了6%。
泰国今年稍早持续数月的街头抗议导致游客数量骤减，眼下泰国旅游业仍未走出阴影。1-9月入境游客同比减少10.3%，降至1750万。
泰国旅游业占国内生产总值的10%。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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