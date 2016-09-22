曼谷挤掉伦敦 成为全球最受欢迎旅游目的地--万事达卡

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透曼谷9月22日 - 全球支付和技术公司万事达卡(Mastercard)周四公布的年度排名显示，泰国首都曼谷已经击败伦敦，跃居今年全球最受欢迎旅游目的地。
旅游业是泰国为数不多的亮点之一。作为东南亚第二大经济体，自2014年军政府掌权后，泰国经济一直受消费者信心和出口疲弱困扰。
万事达卡公布的全球旅行目的地城市指数(Index of Global Destination Cities)显示，曼谷，亦即“天使之城”，在2016年132个城市排名中位居榜首，胜过伦敦、巴黎和迪拜，成为国际游客最常去旅游的城市。
万事达卡称，对于亚洲其他城市，过去七年到大阪旅游的国际游客增幅最大，吸引了来自临近国家、尤其是中国和韩国的游客。
伦敦是2015年全球最受欢迎旅游目的地。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。