曼谷挤掉伦敦 成为全球最受欢迎旅游目的地--万事达卡

路透曼谷9月22日 - 全球支付和技术公司万事达卡(Mastercard)周四公布的年度排名显示，泰国首都曼谷已经击败伦敦，跃居今年全球最受欢迎旅游目的地。

旅游业是泰国为数不多的亮点之一。作为东南亚第二大经济体，自2014年军政府掌权后，泰国经济一直受消费者信心和出口疲弱困扰。

万事达卡公布的全球旅行目的地城市指数(Index of Global Destination Cities)显示，曼谷，亦即“天使之城”，在2016年132个城市排名中位居榜首，胜过伦敦、巴黎和迪拜，成为国际游客最常去旅游的城市。

万事达卡称，对于亚洲其他城市，过去七年到大阪旅游的国际游客增幅最大，吸引了来自临近国家、尤其是中国和韩国的游客。

伦敦是2015年全球最受欢迎旅游目的地。(完)