外国游客在泰国并不总是安全--泰国总理

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透曼谷9月16日（记者 Kaweewit Kaewjinda） - 泰国总理巴育周二称，对于外国游客来说，泰国并不总像他们自己的国家那么安全；此前两名英国游客在泰国被害，对泰国的形象构成冲击。
泰国警方称，周一早间在涛岛（Koh Tao）海滩上发现英国游客David Miller和Hannah Witheridge的裸露尸体，死前曾受重创。
警方顾问称，尸体已经被送往曼谷进行尸检，初步结果可能于周二晚间公布。
巴育表示，谋杀案将给泰国带来各种影响。
“我们已经下令警察和军队捉拿嫌疑犯，”巴育对记者说道。
“你们（媒体）需要做的是向外国人解释并不是哪里都一直安全。他们以为无论在何时何地泰国都和自己的国家一样安全，但泰国仍然存在问题。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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