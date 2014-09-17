外国游客在泰国并不总是安全--泰国总理

路透曼谷9月16日（记者 Kaweewit Kaewjinda） - 泰国总理巴育周二称，对于外国游客来说，泰国并不总像他们自己的国家那么安全；此前两名英国游客在泰国被害，对泰国的形象构成冲击。

泰国警方称，周一早间在涛岛（Koh Tao）海滩上发现英国游客David Miller和Hannah Witheridge的裸露尸体，死前曾受重创。

警方顾问称，尸体已经被送往曼谷进行尸检，初步结果可能于周二晚间公布。

巴育表示，谋杀案将给泰国带来各种影响。

“我们已经下令警察和军队捉拿嫌疑犯，”巴育对记者说道。

“你们（媒体）需要做的是向外国人解释并不是哪里都一直安全。他们以为无论在何时何地泰国都和自己的国家一样安全，但泰国仍然存在问题。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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