泰国寻求加强与俄罗斯关系 或达成武器购销协议

路透曼谷2月20日 （记者 Aubrey Belford） - 泰国正在寻求与俄罗斯加强关系，并可能与后者达成武器协议。2014年5月泰国发生政变后，泰国与传统伙伴国--美国的关系降温。

泰国两位副总理将访问俄罗斯。数周前俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）访问了曼谷。

泰俄官员称，两国将围绕贸易和安全合作展开广泛磋商。

外界的注意力多集中在泰国与中国的关系上，包括大规模铁路项目以及泰国可能向中国购买价值10亿美元潜艇等方面的谈判。

但俄罗斯似乎也渴望获得泰国的关注。

俄罗斯驻泰国大使Kirill Barsky对路透表示，过去18个月，泰国总理巴育与俄罗斯总理梅德韦杰夫会晤了三次。梅德韦杰夫2015年4月访问了泰国。巴育也将于今年5月访问俄罗斯，出席俄罗斯与东盟之间的会议。

泰国媒体报导，泰国在寻求采购俄罗斯的T-90坦克，替换老旧的美国装备。

泰国第一副总理兼国防部长巴维在接受访问时告诉路透，尚未就坦克采购作出决定。但他指出，美国限制对泰国的武器销售意味着泰国需要向别国采购。

俄罗斯已明确表示，与泰国接近是俄罗斯增强在亚洲的影响力的努力之一。但俄罗斯驻泰国大使Barsky称，这并不一定会损害中国或者美国的利益。

“俄罗斯无需向任何人证明俄罗斯是一个亚洲国家、亚太国家以及欧洲-太平洋国家。我们的国土从大西洋延伸至太平洋海岸，这是我们的命运，”他说道。

Barsky称，泰国两位副总理下周访问俄罗斯时，两国将围绕25项单独的协议草案等展开磋商，这些协议草案涵盖贸易、文化、技术和安全。

Barsky称，巴维将会见俄罗斯副总理罗戈津（Dmitry Rogozin）以及工业与贸易部长曼图罗夫（Denis Manturov），就军事和技术合作举行会谈。（完）