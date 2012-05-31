Gaga暗示在曼谷容易买到假劳力士 Twitter言论激起泰国激愤

路透曼谷5月30日电---美国流行歌星Lady Gaga日前在Twitter上发言暗示可以在泰国曼谷街头很容易买到假劳力士手表，这引发泰国政府的不满，向美国政府抱怨。

曼谷的露天市场及某些大型商场售卖高仿奢侈品牌的行为广为人知，这些商品经常是从中国进口。

Gaga在23日发布的上述Twitter言论，引发一些泰国人的不满，他们称，她暗示自己可以很容易买到假冒劳力士手表，这损坏了泰国的名声。Gaga於25日在曼谷举行过演唱会。

泰国商务部称，Lady Gaga的言论打击了他们消灭盗版侵权的努力。不过Gaga并未道歉。

商务部知识产权部门的一位官员称：“Lady Gaga代表着美国，美国施压小国提升知识产权保护。”该官员未获授权向媒体发表言论，因而要求匿名。

“她应该跟粉丝说，不要使用假冒商品。”

Gaga的言论在泰国网络论坛与社交媒体引发激烈讨论。曼谷商业区还举行了针对她的一场小型抗议，但抗议却并未阻挡粉丝参加她25日演唱会的热情，该演唱会吸引了5万歌迷到场。

Gaga发布的有争议内容是：“我刚刚降落曼谷！准备迎接5万名泰国粉丝的尖叫。我想在女人街尽兴游玩，去买一支假的劳力士表。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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