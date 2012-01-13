美使馆警告恐怖分子或在曼谷搞袭击

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透曼谷1月13日电---美国驻泰国大使馆周五发布警告称，“外国恐怖分子”可能策划在游客常去光顾的曼谷一些地区发动袭击，希望美国公民保持警惕。
美国大使馆发言人布劳恩欧勒（Walter Braunohler）不愿透露进一步的详情，但表示：“我们警告所有美国公民，在游览西方游客常去的曼谷一些公共地区时要保持警惕。”
曼谷近几年政治动乱频发，但很少出现袭击外国人的威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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