美使馆警告恐怖分子或在曼谷搞袭击

路透曼谷1月13日电---美国驻泰国大使馆周五发布警告称，“外国恐怖分子”可能策划在游客常去光顾的曼谷一些地区发动袭击，希望美国公民保持警惕。

美国大使馆发言人布劳恩欧勒（Walter Braunohler）不愿透露进一步的详情，但表示：“我们警告所有美国公民，在游览西方游客常去的曼谷一些公共地区时要保持警惕。”

曼谷近几年政治动乱频发，但很少出现袭击外国人的威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。