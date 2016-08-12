泰国警方称在炸弹袭击前已获得相关情报

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透8月12日 - 泰国警方负责人周五表示，在近日该国南部发生一系列炸弹爆炸事件之前，警方就已获得即将发生袭击的情报，但没有获得有关袭击时间和地点的精确情报。
泰国警方负责人Jaktip Chaijinda周五对记者表示，从8月7-12日，泰国七个府发生了数起炸弹袭击事件，使用了自制的爆炸装置和燃烧瓶。
他还表示，这些事件已造成四人死亡，32人受伤。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。