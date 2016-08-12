泰国警方称在炸弹袭击前已获得相关情报

路透8月12日 - 泰国警方负责人周五表示，在近日该国南部发生一系列炸弹爆炸事件之前，警方就已获得即将发生袭击的情报，但没有获得有关袭击时间和地点的精确情报。

泰国警方负责人Jaktip Chaijinda周五对记者表示，从8月7-12日，泰国七个府发生了数起炸弹袭击事件，使用了自制的爆炸装置和燃烧瓶。

他还表示，这些事件已造成四人死亡，32人受伤。(完)