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时事要闻 | 2016年 8月 12日 星期五 16:53 BJT

泰国警方称在炸弹袭击前已获得相关情报

路透8月12日 - 泰国警方负责人周五表示，在近日该国南部发生一系列炸弹爆炸事件之前，警方就已获得即将发生袭击的情报，但没有获得有关袭击时间和地点的精确情报。

泰国警方负责人Jaktip Chaijinda周五对记者表示，从8月7-12日，泰国七个府发生了数起炸弹袭击事件，使用了自制的爆炸装置和燃烧瓶。

他还表示，这些事件已造成四人死亡，32人受伤。(完)

(编译 王洋; 审校 张荻)

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