泰国开泰银行与微信合作 为中国游客提供支付服务

路透曼谷10月6日 - 泰国开泰银行(KBANK.BK)周四表示，该公司已经与中国腾讯控股(0700.HK)旗下广受欢迎的移动讯息应用程序微信合作，为中国游客提供支付服务。

中国游客目前为泰国旅游业主力，近几年到泰国游玩的中国游客稳定增长。微信在全球约有8亿用户。

开泰银行执行副总裁Noppawan Jermhansa在一份声明中表示，在泰国已经有超过20万个据点可以通过微信支付来付款。这家资产规模居泰国第四的银行业者表示，这项服务料将于本月开通。(完)