泰国开泰银行与微信合作 为中国游客提供支付服务

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透曼谷10月6日 - 泰国开泰银行(KBANK.BK)周四表示，该公司已经与中国腾讯控股(0700.HK)旗下广受欢迎的移动讯息应用程序微信合作，为中国游客提供支付服务。
中国游客目前为泰国旅游业主力，近几年到泰国游玩的中国游客稳定增长。微信在全球约有8亿用户。
开泰银行执行副总裁Noppawan Jermhansa在一份声明中表示，在泰国已经有超过20万个据点可以通过微信支付来付款。这家资产规模居泰国第四的银行业者表示，这项服务料将于本月开通。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。