泰国两宗小头症病例已排除与寨卡病毒有关 另有两例调查中

路透曼谷9月28日 - 泰国周三排除了两例小头症患者是感染寨卡(兹卡)病毒而起，但同时也正调查另外两个案例，这有可能是东南亚首度出现因感染寨卡病毒而导致新生儿头部偏小的病例。

小头症是罕见的天生畸形，这种征状与蚊虫叮咬感染寨卡病毒有关，特别是以巴西为最，而寨卡病毒目前正在东南亚扩散。

泰国卫生主管机关周二表示，他们正就四起疑似与寨卡病毒相关的小头症病例进行调查，其中三名婴儿已经出生，另外一名则是怀孕36周。

不过到了周三，泰国卫生部医药科学部门主管Apichai Mongkol表示，已经有两例排除是遭到寨卡病毒感染。

根据世界卫生组织(WHO)，目前尚无特定测试能够判定胎儿是否在出生时患有小头症，但是怀孕超过六个月后的超音波扫描则可以判断此一问题。

目前尚不清楚这四起病例中是哪几例排除了感染寨卡所致。(完)