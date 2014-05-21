泰国军方召集各方商讨结束政治危机（更新版）

（新增分析师评论等内容）

路透曼谷5月21日（记者 Panarat Thepgumpanat/Amy Sawitta Lefevre） - 泰国陆军总司令巴育(Prayuth Chan-ocha)周三召集对立的政治团体和党派、选举委员会委员以及议员开会，商谈使泰国摆脱政治危机的出路。

巴育周二宣布在泰国全国实施戒严。尽管军方否认这次意外的干预是政变，巴育似乎通过迫使在危机中发挥主要作用的各团体和组织进行会面来设定日程。

“巴育将军召集各方在军官俱乐部开会，商谈结束政治危机的出路，”泰国军方副发言人Winthai Suvaree告诉记者，并称会议于当地时间下午1时30分（0630 GMT）开始。

选举委员会上午举行了会议，考虑看守政府提出的8月3日举行选举的建议。

巴育称宣布戒严是为了恢复秩序，看守政府表示仍在管理国家。

“显然，根据定义，这不是一次公开的军事政变，因为看守政府仍在运作，但当地局势似乎由军方控制。”朱拉隆功大学政治分析师ThitinanPongsudhirak指出。

他表示，巴育需要说服所有相关者选举前和选举后进行改革的必要性。

“巴育冒了很大的风险，因为实施戒严让他处在了回旋余地非常小的位置……寻找解决方案的时间越长，军方的风险越大。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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