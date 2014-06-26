美国称泰国军方执政时间可能比预计时间更长

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
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路透华盛顿6月25日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务院负责东亚事务的第一副助理国务卿Scot Marciel周二称，泰国军方管理国家的时间可能比预计的要长，而且和2006年政变相比，这一次镇压力度更强。s
Marciel在国会听证会上表示，5月泰国发生政变后，美国仍在考虑明年能否如期在泰国举行地区性年度大型军事演习“Cobra Gold”。
“我们最初希望军方像2006年那样较快地将权力移交给民选政府，举行自由和公正的选举。”Marciel说道。
“但近期的事件表明这一次政变镇压力度更强，持续的时间可能也比上一次长。”
Marciel指出，政变将美国置于困难的境地，因为泰国是美国在亚洲的重要军事同盟。
“美国面对的挑战是，明确表示出我们支持迅速回归民主和基本自由，同时努力确保我们能够长期保持和强化重要的伙伴关系及安全同盟。”
Marciel表示，希望国际社会对政变的强力指责可使军方放松镇压，并早日回归民主。他说美国继续呼吁解除戒严令，并将选举时间提早于军方给出的15个月模糊时间表。
“坦率讲，很难预测他们执政会多久，”Marciel说道。在回归民选政府以前，“我们将无法正常合作。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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