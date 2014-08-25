泰国国王任命军方领导人巴育担任新总理

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透曼谷8月25日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国国王普密蓬周一签署御令，任命全国维持和平秩序委员会主席、陆军司令巴育为泰国总理。这为组建临时政府铺平道路。
上周四，由军方主导的国家立法议会(NLA)选举巴育为总理，197名议员中有191人投了赞成票。巴育是唯一的候选人。
获得国王普密蓬的批准只是一个形式。未来几周巴育将组建临时政府，权力仍将牢牢掌握在军方手中。
“国王已经批准巴育将军担任总理，从今天起管理国家。”皇家公报周一在其官方网站上发布声明称。
周一晚些时候，巴育将在军方曼谷总部参加总理任命仪式。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。