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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 16:03 BJT

泰国前总理他信称戒严令是“意料之中的”

路透曼谷5月20日 - 泰国前总理他信周二称，军方早些时候宣布戒严令是意料之中的，他个人不希望有人破坏民主。

“对于关注政局的人来说，宣布戒严令是意料之中的。”他信在他的官方Twitter上写道。

“我不希望有人侵犯人权及进一步破坏民主进程。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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