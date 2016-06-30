法国个股：泰雷兹集团将在中国建设产品开发基地--高管

路透上海6月30日 - 法国电子企业泰雷兹集团(Thales SA) 表示，将在中国建设一个产品开发基地发展出口，以利用中国发展高端制造业、摆脱全球低价值工厂形象的机遇。

泰雷兹中国负责人表示，该公司将在中国增加投资，以跟上国内竞争对手的步伐，后者从政府对发展创新技术的扶持中受益。

“泰雷兹现在优先考虑在中国建立一些产品的研发能力，以扩大整体创新基地，”该公司中国首席执行官(CEO) Laurent Guyot在上海接受专访时表示。

Guyot拒绝透露计划投资多少，但表示中国、以及美国和印度是优先考虑的地区。他说投资将侧重针对中国的产品，这些产品在海外市场也会畅销。

他说，这些产品包括用以监控中国60%空中交通的航空控制系统，该系统还要解决因航空业蓬勃发展导致严重空中拥堵的问题。

“我们将对这家企业大量投资，”他表示。

“中国面临的问题也会在其他国家出现，”Guyot说。(完)