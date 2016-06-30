法国个股：泰雷兹集团将在中国建设产品开发基地--高管

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透上海6月30日 - 法国电子企业泰雷兹集团(Thales SA) 表示，将在中国建设一个产品开发基地发展出口，以利用中国发展高端制造业、摆脱全球低价值工厂形象的机遇。
泰雷兹中国负责人表示，该公司将在中国增加投资，以跟上国内竞争对手的步伐，后者从政府对发展创新技术的扶持中受益。
“泰雷兹现在优先考虑在中国建立一些产品的研发能力，以扩大整体创新基地，”该公司中国首席执行官(CEO) Laurent Guyot在上海接受专访时表示。
Guyot拒绝透露计划投资多少，但表示中国、以及美国和印度是优先考虑的地区。他说投资将侧重针对中国的产品，这些产品在海外市场也会畅销。
他说，这些产品包括用以监控中国60%空中交通的航空控制系统，该系统还要解决因航空业蓬勃发展导致严重空中拥堵的问题。
“我们将对这家企业大量投资，”他表示。
“中国面临的问题也会在其他国家出现，”Guyot说。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。