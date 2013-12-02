美国感恩节商家提前促销 黑色星期五客流反显冷清

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透纽约11月29日 -今年美国提前拉开假日购物季序幕，未必就能保证零售商获得更多销售额。
为了吸引精打细算的消费者，尤其今年的购物日比去年少六天，许多零售商在感恩节当天就开始进行打折促销。就连纽约市的梅西百货(Macy's)旗舰店都早早在感恩节当天晚上8点开门，这在美国假日史上尚属首次。
结果，一些美国购物者也许在感恩节当天就去逛商场购物，而不是等到传统的“黑色星期五”才出动。
到接近周五中午时，很多商店的客流量比较像是普通周六的人潮，而非往常黑色星期五开售时的火爆场面。
“人数比我想象的少多了，”来自宾州Horsham的AlisonGoodwin对记者表示，她是在感恩节次日才动身去Willow GrovePark购物中心挑选节日礼物，或许也想犒劳一下她自己。
“场面像是12月的一个普通周末，”Goodwin这么形容客流量。
梅西百货(Macy's)(M.N)执行长TerryLundgren称，梅西曼哈顿旗舰店感恩节当天开门估计吸引了约1.5万位购物者。而去年黑色星期五午夜开门时到店里的购物者约为1.1万人。
“这不仅仅是分流了像去年那样的客流，还增加了客流，”Lundgren提到整体客流情况时称。但他拒绝预测销售额将增加多少。
全美零售商联合会预计，节日销售额将小幅增加3.9%至6,021亿美元，零售商会竞相争夺变大了的蛋糕。
在波士顿大学的经济学兼职助理教授CanErbil看来，今年的假日购物情况可能跟成长缓慢的美国经济一样，没有什么太值得一提的地方。
“去年的购物季实际上表现很差。康乃狄格州发生校园枪击案，飓风桑迪来袭，还有财政悬崖忧虑，对去年的购物季打击很大。所以今年对比的标准比较低，”Erbil说。
但网络购物却成为零售业的亮点。
据IBM Digital AnalyticsBenchmark的数据，美国感恩节的整体网购量较上年增长19.7%，平均订单金额为127.59美元。
宾州费城郊区Willow Grove Park购物中心周五早上的客流并不大。
早早来到商场的购物者中包括结伴而来的Emily Arkowitz和AshleeRyan，这是她俩第一次在黑色星期五血拼，美东时间上午7：30时她们正在H&M挑选衣服。
Arkowitz说：“我们要进来的时候，本以为所有衣服应该都卖光了。”
据H&M的店铺经理称，许多特价商品都卖光了，但衣架上仍有许多黑色星期五的促销打折，包括4.95美元一件的毛衣和14.95美元的小礼服。
而在附近的Abercrombie & Fitch(ANF.N)店铺里，一位叫PranavTrivedi的男生昨晚就来过，因为受不了拥挤的人群和排长队等候，干脆先回家，周五早上又回到这家店购物。
尽管不少消费者在Target(TGT.N),沃尔玛(WMT.N)和百思买(BBY.N)等商店抢购打折品，但并不是所有人都对商家号称的“优惠”心动。
巴西退休男子LuisFigueiro正在纽约度假，对于他来说，黑色星期五没什么好逛的。他坐在按摩椅里指着梅西旗舰店拥挤的人群说：“这太疯狂啦。那么多的人，你根本看不到打折的商品。”
他的妻子Irene本来还想趁黑色星期五买些打折品，但却失望地发现她想买的许多商品不打折。
沃尔玛美国业务执行长BillSimon称，感恩节沃尔玛实体店的购物客流超过了去年的2,200万人次，而巨大的网购客流导致沃尔玛网店出现瘫痪。
“我们为黑色星期五购物周末的开局表现感到鼓舞，”Simon对CNN电视台表示。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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