中国金融股表现与分析师评级脱钩

* 大部分受访分析师给予中国金融股买入评级

* 但中国金融股表现在全球前10大股市同类板块中表现最差

* MSCI中国指数中37支金融股没有任何一支被评为卖出

* 分析师面临压力，小心应对企业与中国政府间的关联

路透香港7月22日 - 研究中国金融股的分析师中，有七成给予该板块买入评级，在全球前10大股市同类板块中最高。但汤森路透StarMine数据显示，今年中国金融股的表现在这些股市中敬陪末座。

近几周，这种脱钩的现象显现出来，中国金融板块大挫，因市场担心信贷紧缩和中国经济放缓。虽然大多数分析师态度仍然乐观，但共同基金抛售股票，卖空者入场。

“卖方分析师一如既往闭着眼睛写报告，”独立研究机构Forensic Asia执行董事Thomas Monaco说。他将中国金融产业比喻成泰坦尼克号，称“其已撞上了冰山。”

基金经理人等批评人士一再表示，研究机构的分析师对这些企业过于宽容。

全球各地分析师都面临投行部门同僚的压力，对于那些想要承办首次公开发行(IPO)、债务或合并交易的公司轻轻放过。分析师也不愿与他们研究的公司失去联系，但只要给予卖出评等就会收到这样的效果。

多位专家指出，中国投资评等建议与实际落差较大还有其他原因。

当中一个原因在于大型中国企业往往与中国共产党有联系，而几乎没有分析师想要破坏公司与政府间的关系。

一名业界人士则指出，另一个理由在于中国银行业及保险业者可能在明年筹资进行资本重组，没有一家投行想要错过这个庞大的潜在商机及手续费收入。

亚洲独立研究行业协会(AsiaIRP)主席Edward Stockreisser指出，“卖方研究报告原本就存在利益冲突。”

浏览分析师对各国金融股看法图表，请点选：(link.reuters.com/vek79t)

浏览分析师对中国金融股评等的历史纪录图表，请点选：(link.reuters.com/suk79t)

**事实与炒作**

汤森路透数据显示，MSCI中国指数中的37档金融股没有一档被一致给予卖出评等。在其他九个主要市场的金融股中，分析师给予买进评等的比例为47%。

“分析师看好中国金融股的部分原因在于估值偏低，”巴克莱中国银行业研究主管颜湄之表示，“有很多基本面的挑战...但偶尔也会有交易契机。”

IBES明晟(MSCI)中国金融股指数目前在净值的1.1倍交投，较其10年均值低55%。尽管中国多数银行股的股东权益报酬率(ROE)接近20%，但它们处于或低于净值，暗示市场预计将出现一些坏消息。

实际上空方正在踊跃浮现。金融数据提供商Markit的数据显示，可以用于融券交易的71%中国民生银行(600016.SS)股票，在7月17日当天都已贷出。

**利益冲突**

但是，避免给予过度负面评价的压力仍然很大。

两位行业专家称，在中国，“持有”评级常常在与客户的私下交谈中变成“卖出”建议。

其中一名专家表示，“书面和口头很多时候不一样。”他曾是基金经理，拒绝具名是因为不想惹恼卖方联络窗口。

随着交易量下滑和竞争加剧，券商自身面临着巨大压力。

如果中国各家银行因坏账增加或业务受到其他冲击的压力而进行资本重组，券商也不希望失去潜在的费用收入。

“举个例子，如果你强烈推荐卖出ICBC，你觉得你还能有业务吗？”管理410亿美元资金的Vontobel Asset Management经理人Rajiv Jain表示。他正避免投资中国银行股，这里ICBC所指的是全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)。

亚洲的投资行业也主要受单向作多的基金主导，这些基金并不像对冲基金那样卖空股票。

这样使得卖出评级对于券商来说更加无利可图。中性建议也不受欢迎，因为不会带来有助于券商赚取佣金的交易。

瑞穗证券亚洲银行业分析师James Antos表示，“卖方分析师给予买进评等的压力很大。”(完)

(编译/审校 梁瑞雪/张明钧/朱晓军/于春红)

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