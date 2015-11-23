妮可·基德曼荣获伦敦《标准晚报》戏剧奖最佳女演员奖

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月23日 - 妮可·基德曼凭借在舞台剧《Photograph 51》中饰演一位研究DNA的科学家，周日荣获伦敦《标准晚报》戏剧奖最佳女演员奖。
詹姆斯·麦卡沃伊（James McAvoy）凭借复排版的《统治阶级》（The Ruling Class）获得最佳男演员奖。艾美达·斯丹顿（Imelda Staunton）凭借出演复排版的《玫瑰舞后》（Gypsy）中的“Momma Rose”角色，摘得最佳表演奖。
电影奥斯卡奖得主妮可·基德曼在《Photograph 51》饰演DNA研究员Rosalind Franklin，她的精彩演出赢得好评如潮。这是她自1998年以来首次在伦敦出演舞台剧。
其他奖项方面，最佳话剧奖被《The Motherf**ker with the Hat》摘得，Robert Icke凭借复排版的《Oresteia》，获得最佳导演奖。
最佳设计奖由Anna Fleischle获得，Molly Davies凭借《God Bless the Child》获得最佳编剧奖。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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