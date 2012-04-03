缅甸总统称议会补选很成功

路透金边4月3日电---缅甸总统吴登盛(Thein Sein)周二表示,上周末举行的议会补选进行得非常成功.在该选举中,缅甸反对党获得压倒性胜利.

"选举进行的方式非常成功,"吴登盛在出席在柬埔寨举行的东南亚国家联盟(ASEAN)峰会时表示.这也是他对周日举行的议会补缺选举首次公开置评.

诺贝尔和平奖获得者昂山素季(Aung San Suui)率领的反对党在选举中获得压倒性胜利,她称之为数十年军政府专制之後"人民的胜利".

选举委员会在国家电视台宣布,昂山素季的党派赢得45个竞选席位中的40个,这给予执政的缅甸联邦团结与发展党(USDP)一记沉重打击.该党派由前军政府成立.(完)