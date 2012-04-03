缅甸总统称议会补选很成功

中国原河北省委书纪周本顺因受贿罪被判刑15年--厦门中院
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。
路透金边4月3日电---缅甸总统吴登盛(Thein Sein)周二表示,上周末举行的议会补选进行得非常成功.在该选举中,缅甸反对党获得压倒性胜利.
"选举进行的方式非常成功,"吴登盛在出席在柬埔寨举行的东南亚国家联盟(ASEAN)峰会时表示.这也是他对周日举行的议会补缺选举首次公开置评.
诺贝尔和平奖获得者昂山素季(Aung San Suui)率领的反对党在选举中获得压倒性胜利,她称之为数十年军政府专制之後"人民的胜利".
选举委员会在国家电视台宣布,昂山素季的党派赢得45个竞选席位中的40个,这给予执政的缅甸联邦团结与发展党(USDP)一记沉重打击.该党派由前军政府成立.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。
路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透首尔/吉隆坡2月14日 - 韩国联合通讯社及其他韩国媒体周二引述消息来源报道，朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。