特雷莎·梅呼吁提前进行贸易磋商 欧盟态度审慎

路透布鲁塞尔3月30日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在诸多退欧条件仍未底定之际，呼吁先就退欧之后的自由贸易协议进行快速协商，欧盟对此抱持谨慎态度，但也没有排除提早谈判的可能。

欧盟各国领导人连番重申英国方面必须先处理退欧事宜，然后才能就特雷莎·梅要求的全面贸易伙伴关系进行协商。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)周三在电话中对特雷莎·梅表示，“必须先就退欧条件进行磋商，”尤其是外籍公民的权利，以及英国作为欧盟成员承诺出资的款项。

“在取得进展的基础上，我们或可开启对英国与欧盟未来关系框架的讨论，”根据总统办公室发布的声明，奥朗德对特雷莎·梅这样说。

这呼应了德国总理默克尔周三的说法。当时她表示英国必须先处理与欧盟解除关系的事宜，并支付债务，“然后大家才能讨论未来的关系。”

但这些直言不讳声明的背后存在某种比较微妙的态度，承认如果没有对英国与欧盟未来贸易和其它关系达成一些共识，那么退欧协议必须在法律上明确的问题就有不少是没有办法解决的。(完)