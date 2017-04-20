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时事要闻 | 2017年 4月 20日 星期四 16:29 BJT

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载

路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。

报导指出，特雷莎·梅的其它竞选承诺可能还包括，令英国退出欧盟单一市场和欧洲法庭。

特雷莎·梅在周二提出提前在6月8日举行大选，此举令她的盟友、反对方和金融市场都大感意外。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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