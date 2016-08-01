英国首相干预中国投资核电项目 财政部商务大臣或辞职--FT

路透伦敦7月31日 - 英国金融时报(FT)援引英国财政部商务大臣奥尼尔(Jim O'Neill)的朋友报导，他可能因首相特雷莎·梅(Theresa May)对中国投资的态度而辞职。

上周特雷莎·梅亲自干预，推迟就部分由中国投资的核电项目做出最终决定。一名前大臣称特雷莎·梅曾表示，担心计划中的中国投资影响国家安全。

奥尼尔是英国议会上院的议员，在财政部负责基础设施政策等。他曾任高盛首席经济学家。

奥尼尔在全球投资界广受尊重且很有影响力，他在2015年被任命为财政部商务大臣。尽管英国政府成员在特雷莎·梅上台后全面调整，但奥尼尔的职位保持不变。

“他正在考虑他为何被要求留任，”金融时报援引奥尼尔的一位友人的话称。

根据报导，这位友人称，奥尼尔对政府改变对中国的方针感到迷惑不解，除非特雷莎·梅能解释为何让他留任，否则他将辞职。

英国财政部拒绝对该报导置评。(完)