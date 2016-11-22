焦点：英国首相特雷莎·梅安抚企业 以免脱欧导致企业大量出走

路透伦敦11月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在周一公布的计划中，软化对于让企业员工进入公司董事会的态度，并承诺每年向科学、技术和研究领域额外投入数十亿英镑，冀望以此赢得大企业对其退欧策略的支持。

特雷莎·梅在英国工业联盟(CBI)举办的会议上对业界领袖表示，企业自身也需要继续投资、接受企业治理方面的改革、并帮助促进全国各地的繁荣。

英国公投决定脱离欧盟，令人疑虑该国经济能否保持强势，特雷莎·梅需要重新赢得厌倦现状的选民们的信任，并说服企业不要迁离英国。

她在避税以及高管薪资问题上有时显得好斗，令商界领袖们感到不快。特雷莎·梅希望争取他们的支持，称英国的劳动者通过公投脱离欧盟表达了要求变革的愿望。

“整体商业的信誉受到破坏，”特雷莎·梅称，援引调查显示仅有35%的低收入工人相信企业。“这些少数企业是害群之马。无论公平与否，有些事情显然需要改变。”

特雷莎·梅称，Facebook(FB.O)决定招聘500名新员工，扩大在英国的事业，以及之前谷歌(GOOGL.O)决定在伦敦设立新的中心，都是投了信任票。不过她表示，企业还需要做更多，以平息公众的疑虑，向他们证明资本主义对他们有益。

尽管特雷莎·梅语气强硬，但7月竞选时一个中心议题有所缓和：计划让员工进入企业董事会。

“尽管让工人和消费者的声音取得代表性很重要，但我可以直接了当地告诉各位，这不是要授权给员工代表委员会，或直接安排工人或工会代表进入董事会，”特雷莎·梅称。

她表示，政府致力于工人代表性的相关事宜，但对实现的方法持开放态度，这令一些企业领袖和游说人士的担忧缓解，他们担心政府可能立法强制实施工人委任代表的举措。

富时100指数成分股企业一位执行长周一对路透表示，他们欢迎这种论调的改变，并称政府可能已经认识到难以采用死板的办法。这位执行长要求匿名。

但工会表示，特雷莎·梅违背了她的承诺。

“这不是展现你愿意执政为民的方式，”英国工会联合会(TUC)会长Frances O’Grady称。

**科学与创新**

有人担心英国退欧后可能从“悬崖边缘”跌落，陷入不确定的交易环境中，对此特雷莎·梅承诺，要把解决这一疑虑作为其退欧协商的一部分，希望藉此安抚商界。

她重申降低企业税的承诺，使其降到全球最大20个经济体中最低水准。特雷莎·梅此前就曾表示，到2020年，将把企业税从当前的20%降至17%。

在被问及美国企业税可能最低降至15%，以及英国是否也会齐平这一水准的可能性时，特雷莎·梅的发言人称，这类说法都是“推测”。

工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)在同一场会议上发表讲话时批评削减公司税是“不负责任的短期作秀”，称其实需要上调公司税，以支持增加公共支出。

特雷莎·梅还介绍了备受期待的产业战略的第一阶段，承诺在2020年前每年在研发方面额外投资20亿英镑(25亿美元)，其中包括成立一个支持机器人和生物技术等技术研究的基金。

特雷莎·梅重拾被英国政界打入冷宫数十年的产业战略概念，将其作为应对生产率低下这一经济顽疾的解决方案，以及争取劳动阶层选民的一种方式。这些选民觉得，他们被数十年来的向服务型经济转变的大潮甩在了后面。

但有些人对特雷莎·梅提出的投资规模反应冷淡。医药生物研发服务提供商Novasecta的外派经理Ed Corbett称，这只是朝着安抚产业的退欧焦虑迈出的“一小步”。

法国经济部官员Axelle Lemaire称，听到特雷莎·梅在考虑收紧移民控制的同时又鼓励技术投资，这令人瞩目。

“最终，她将不得不作出选择，”她在伦敦另外的一个活动上说。(完)