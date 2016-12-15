焦点：英国首相特雷莎·梅的退欧计划：机密战略抑或一团浆糊？

路透伦敦12月14日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)倘若有套详尽的退欧方案，那也是非常保密到家的。

自从6月23日英国公投退欧以来，特雷莎·梅只明确了这两点，那就是英国将退出欧盟，以及她将在2017年3月底之前正式启动退欧谈判。

特雷莎·梅表示，在正式谈判以前就亮牌是愚蠢之举。这将是二战之后欧洲史上最复杂的谈判之一，有可能决定她的总理宝座及英国这一全球第五大经济体的命运。

在被问及是否有一连贯的计划时，特雷莎·梅告诉议会，“我们没有在这个阶段说明谈判战略的每个细节，这绝对没错，因为要让英国取得谈判可能的最差结果莫过于此。”

特雷莎·梅周四到布鲁塞尔参加欧盟峰会，但未被邀请参加晚宴，而其他27个欧盟成员国领导人将在这场晚宴上讨论对英国退欧的立场。

英国公投脱欧引发了大量的问题，包括出口商是否可以继续享受进入欧洲单一市场的免关税待遇，总部设在英国的银行业者是否仍能够服务欧洲大陆客户，更不用说移民问题和现在生活在英国的其他欧盟公民未来的权利问题。

政府对上述以及其他一些问题目前还没有具体的立场，让特雷莎·梅的盟友们感到困惑，企业高层们也因此心绪不宁。与此同时，投资者试图厘清英国退欧对他们企业的未来以及对伦敦的影响。伦敦是唯一可以与纽约匹敌的金融中心。

由于法国和德国明年也将举行大选，意大利新政府的命运还存在不确定性，这三个国家谁将掌权还不明朗。英国退欧支持者称，在此之际制定具体要求意义不大。

特朗普则是另一个不确定因素，他曾经说过英国脱欧是好事，下月即将入主白宫的特朗普可能会影响退欧进程。

不过机密的背后，还是显露出一团乱麻的迹象。

据知情人士透露，特雷莎·梅原本要推动在11月18日于柏林的会议上，同德国总理梅克尔展开非正式磋商，但却被这位欧洲最具权势的领导人所拒。

英国脱欧事务大臣戴维斯本月在议会表示，他考虑向欧盟付费以获得市场准入，这令当天的英镑应声上涨近0.02美元。几个月来戴维斯一直拒绝对英国政府的谈判立场做出揣测。

就特雷莎·梅是否能不经议会批准就启动英国退欧，对此政府在高等法院败诉，现正向最高法院提出上诉，上诉结果下月将见分晓。

英退细节透漏越少，亦有助于特雷莎·梅政府和执政的保守党团结在一起。

据一份泄露给媒体的德勤(Deloitte Touche)备忘录显示，英国并没有退出欧盟(EU)的总体策略，而且首相特雷莎·梅内阁存在分歧，可能导致英国要迟六个月才能确定清晰的退欧谈判立场。不过，英国政府称这份备忘录没有可信度。[、

在唐宁街一场会议后，一份英国保守党官员手持文件离开时被记者以镜头远距拍下部分内容，显示英国退欧谈判策略将是“鱼与熊掌兼得”。但英国政府否认这完全反映退欧谈判计划。

至少有五位英国大公司的高层告诉路透，他们想要清楚了解情况，但政府并未告知。

外交官们称，英国没有统一的退欧立场，而是内阁部长们在各抒己见。

“我简直不知道英国人想要什么：他们似乎想要单一市场准入权，外加限制移民，”一欧盟成员国的资深外交官匿名说道。“除此之外，我就不确定了。统统都不清楚。或许因为这是个非常愤世嫉俗的策略，所以才那么不清楚，但我并不相信。”

另一欧盟成员国的资深外交官员称，仍不清楚英国退欧谈判将如何进行，但他相信最终将能达成协议。(完)