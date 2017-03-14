焦点：特雷莎·梅获得启动脱欧谈判权力 确切时间仍不清晰

路透伦敦3月14日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)终于得到了启动脱欧进程并开始为期两年谈判的权力。这场谈判的结果将决定英国和欧盟的未来。

特雷莎·梅是在英国去年6月公投决定脱欧后不久上台的。议会的上议院和下议院均希望在授予她启动脱欧进程权力的法案中增加一些条款，但在特雷莎·梅的反击下未能如愿。

这项所谓的英退法案已得到两院支持，在获得伊丽莎白女王批准后，特雷莎·梅就将有权开启可能是二战以来英国最复杂的谈判。女王可能最早在周二批准。

但除了表示最晚月底将启动正式程序外，特雷莎·梅并没有回答出确切的时间，亦未能终结九个月来对于英国政府如何应对脱欧这一前所未见局面的猜测。

“我们即将开始的谈判，是一代人以来对我们国家最重要的谈判，”英国脱欧事务大臣戴维斯在国会周一批准立法后在一份声明中称。

“我们计划建立一个全球化的英国，并且通过打造新的贸易纽带来从这种新的世界地位中获益。”

特雷莎·梅具体何时触发里斯本条约第50条款、启动英国退欧进程，此事的受关注程度已经几乎被新出现的复杂局面所盖过：苏格兰要求再次举行独立公投，北爱尔兰最大党派也呼吁就是否从英国分离出去举行投票。

有媒体报导称，特雷莎·梅将于周二启动谈判。但特雷莎·梅的发言人将此斥为“臆测”，并发出迄今为止最强烈的暗示，意指到月底才会开始，“我已经多次说过‘月底’，但看起来我强调得还不够。”

不过无论特雷莎·梅决定何时开始谈判，英国政府都不得不在两年的谈判时间中权衡彼此矛盾的要求，即一方面就脱欧条款达成协议，另一方面也要“考虑到英国未来与欧盟之间的关系”。

特雷莎·梅对她的谈判策略守口如瓶，但希望达成多项目标，包括签订自由贸易协定、继续展开安全合作、取得对移民问题的控制权、以及恢复对英国法律的主权。

欧盟回避了这些要求，称其为“想要鱼与熊掌兼得”。而英国政府也承认，这不过是一个大胆的开局姿态而已。

虽然政府已示意能妥协的领域，并积极提醒欧盟领袖合作的好处，但政府同时也准备好有可能在没有任何协议的情况下退出欧盟。

一政府部门的助理上个月表示，特雷莎·梅的办公室还有一些积压未办事项。这番言论令一些人质疑她的团队是否已准备好展开有可能很快就陷入困境的谈判。

英国承诺向欧盟预算缴纳资金，欧盟官员预估可达约600亿欧元，这可能将是脱欧谈判中一个最靠前的、可能也是最具争议的部分。

“将有很多不同议题抢着需要关注，因此我认为可能的情况是，会有点陷入僵持状态，”智库UK in a Changing Europe主管Anand Menon表示。

“我不知道会有多久，但我认为两年内无法解决。”(完)