英国首相特雷莎·梅与选举对手柯尔宾在脱欧谈判协议方面持相反立场

路透伦敦5月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，如果不得不这样，她可能在未与欧盟达成协议的情况下停止谈判。但英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)则表示，他如果当选会确保达成协议。

英国下周大选将决定未来将由中右翼保守党的特雷莎·梅，还是左翼工党的柯尔宾来带领英国与欧盟的谈判，商讨将决定未来英国与欧盟之间贸易和外交关系的脱欧协议。

特雷莎·梅与柯尔宾截然相反的立场，或将决定英国与欧盟未来两年艰难谈判的基调。谈判将涉及英国脱欧应支付多少现金、有关移民的边境协议、还有商品及服务等方方面面的事宜。

特雷莎·梅料在6月8日轻松获胜，但保守党在民调中的领先优势在上周大幅缩小，她为其脱欧策略获得更有力支持而提前举行大选的决定，现在看来值得怀疑。

两党领导人对于如何处理与欧盟谈判的差异，在周一那场主要的电视造势活动中表露无遗，两人在这场造势中分别回答了民众提问，然后并接受了访问。

“我们将协商出适当的协议，但如同我曾说过的那样，没协议总比坏协议好。我们必须做好退出谈判的准备。”特雷莎·梅在天空新闻台的访问中说。

特雷莎·梅先前曾表示她有退出谈判的准备，警告称欧盟可能试图惩罚英国，以阻止其他欧盟国家采取强硬态度退欧。

但柯尔宾则摆出了不同的姿态。

当被问到是否会考虑英国无法与欧盟敲定退欧安排的情况时，柯尔宾表示，“会达成协议的。”

“我们将确保达成协议。”

民调显示在实现退欧一事上，特雷莎·梅比柯尔宾更值得托付，因此她将在竞选辩论中紧紧围绕即将登场的谈判进行发挥，试图挽回因计划提高老年选民应支付的养老成本而失去的人心。

特雷莎·梅在周二的一场造势活动中将重申强大领导力的必要性，称欧洲在英国退欧方面的立场“咄咄逼人”。(完)