特雷莎·梅仍在与北爱DUP磋商 有信心达成协议继续执政

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月15日 - 英国政府周四表示，将在下周公布首相特雷莎·梅的政策纲领。这表明保守党在大选中失去议会多数优势而造成连日来的政治不确定性之后，特雷莎·梅仍有信心将会达成协议继续执政。
保守党消息人士称，特雷莎·梅希望显示她的政府依然运转如常，但上周大选令她的权威受损，因而更加难于处理一大堆棘手事务：与欧盟的脱欧谈判、应付正在放缓的经济、爱尔兰政治危机以及伦敦火灾。
英镑上涨，此前英国央行虽然维持利率不变，但却是十年来距离升息最近的一次。英国需要升息以应对脱欧公投之后物价不断上涨的局面，但这样做可能会加重那些有大额抵押贷款的英国民众的负担。
伦敦大火据报已造成至少17人死亡，伦敦市长官邸晚宴被迫取消，本来财政大臣哈蒙德要借此机会重新呼吁采取对企业更为有利的脱欧进程。
特雷莎·梅巡视失火公寓楼所在街区并下令调查此事，随后她继续与北爱尔兰民主联盟党(DUP)谈判，力争达成协议。DUP在议会拥有10个议席，可以帮助她在英国开始脱欧谈判之际通过法案。
“谈判正在进行，非常积极，也很有建设性。双方一直在对话，没有在任何一个点上有停滞。谈判正在继续，达成协议是水到渠成的事，”保守党内部一位高层消息人士周四说。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
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