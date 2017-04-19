英国首相特雷莎·梅称提前举行大选可避免与退欧谈判收尾阶段撞期

路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。

根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。

“从时间表来看，如果在2020年大选，那么在退欧谈判的最关键阶段，也就是最后阶段还将开始为大选备战，”特雷莎·梅在接受英国广播公司(BBC)采访时表示。(完)