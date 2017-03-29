特雷莎·梅将向欧盟提交正式文件 打响英国退欧第一枪

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。
在英国公投决定退欧后九个月，特雷莎·梅将发信告知欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)，称英国确实将退出欧盟。英国于1973年加入欧盟。
在退欧公投后接掌首相职位的特雷莎·梅，将有两年时间就退欧相关条款进行协商，然后条款将于2019年3月底正式生效。
“既然已经做出了离开欧盟的决定，该是团结一致的时候了，”根据特雷莎·梅办公室提供的评论，她对议员这么说。
“未来几个月当我坐在谈判桌旁，我将代表英国的每一位民众，不分老少、不分贫富、不分都市与农村，”特雷莎·梅将会这么说。
谈判的结果将形塑英国经济的未来，并决定伦敦是否仍能保住全球两大金融中心之一的宝座。
对于已经连续受到债务与移民危机冲击的欧盟来说，英国的退出是二战后推动欧洲团结60年努力的最大打击。
欧盟各国领袖表示无意惩罚英国。但在整个欧盟国家主义者与反欧盟党派兴起的背景下，这些领袖没有本钱给予英国慷慨大方的条件，因为这可能鼓励其他成员国如法炮制，相继要退欧。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。