特雷莎·梅将向欧盟提交正式文件 打响英国退欧第一枪

路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。

在英国公投决定退欧后九个月，特雷莎·梅将发信告知欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)，称英国确实将退出欧盟。英国于1973年加入欧盟。

在退欧公投后接掌首相职位的特雷莎·梅，将有两年时间就退欧相关条款进行协商，然后条款将于2019年3月底正式生效。

“既然已经做出了离开欧盟的决定，该是团结一致的时候了，”根据特雷莎·梅办公室提供的评论，她对议员这么说。

“未来几个月当我坐在谈判桌旁，我将代表英国的每一位民众，不分老少、不分贫富、不分都市与农村，”特雷莎·梅将会这么说。

谈判的结果将形塑英国经济的未来，并决定伦敦是否仍能保住全球两大金融中心之一的宝座。

对于已经连续受到债务与移民危机冲击的欧盟来说，英国的退出是二战后推动欧洲团结60年努力的最大打击。

欧盟各国领袖表示无意惩罚英国。但在整个欧盟国家主义者与反欧盟党派兴起的背景下，这些领袖没有本钱给予英国慷慨大方的条件，因为这可能鼓励其他成员国如法炮制，相继要退欧。(完)