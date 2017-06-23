特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
在布鲁塞尔峰会晚宴快结束时，特雷莎·梅有十分钟时间发言，这也是她自3月启动退欧流程以来首次在这样的场合发言，特雷莎·梅列出五项原则，其中比较引人注意的是，居住在英国的欧盟公民不会在某个截止日期就被驱逐出境。目前约有300万欧盟公民住在英国。
一名英国官员表示，特雷莎·梅对在场人士说，这是“一个公平且郑重的提议”。其“目标是给予那些已在英国安居乐业、对我们社会贡献良多的欧盟公民尽可能多的确定感。”
特雷莎·梅也表示，在英国居住达五年的欧盟公民可永久居留。她承诺于周一提供细节。
稍早表示要求提供“广泛保证”的德国总理默克尔则形容，让在英国住满五年者拥有完整的权利“是个好的开始”，但也表示还有许多问题有待解决。
“这是我们所乐见的良好的第一步，”奥地利总理克恩(Christian Kern)表示，“有许多细节还没底定。很多欧洲公民还是感到忧心，因为他们不在特雷莎·梅提议的涵盖范围内。协商的路途依然十分漫长。”
其他领导人没有发表他们对此的详细看法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
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路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
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