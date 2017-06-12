焦点：英国首相特雷莎·梅为少数派政府获得DUP支持 但主要幕僚辞职

路透伦敦/贝尔法斯特6月10日 - 英国首相特雷莎·梅周六达成了一项协议来支持她的少数派政府，却愈发显得孤立。此前的大选让她丢掉在议会中的多数席次地位，也使英国陷入政治动荡。而英国退出欧盟的谈判即将在数日之后拉开帷幕。

特雷莎·梅所在保守党与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成框架协议，对保守党的主要立法给以支持。

这样的结果有些丢脸，特雷莎·梅本想通过选举来提升她在退欧谈判前的力量，而选民们却让保守党失去了议会多数席次地位。

在特雷莎·梅拼命控制影响之际，她的两位最亲密幕僚却辞职离去。

有报纸称，外交大臣约翰逊和其他几位党内要员考虑挑战特雷莎·梅的领导地位。但约翰逊表示他支持特雷莎·梅。

特雷莎·梅在4月要求举行提前大选时，民调显示她将大获全胜。

她的两位幕僚Nick Timothy和Fiona Hill周六辞职，此前党内对于大选的批评声浪不绝于耳。

Gavin Barwell被任命为新的幕僚长，这位保守党议员刚刚在周四丢掉了他的议会席位。

这样的调整不大可能明显平息党内动荡。特雷莎·梅的内阁成员大多对她的未来三缄其口，令人愈发揣测她担任首相的日子怕是屈指可数了。

英国星期日泰晤士报委托YouGov进行的民调显示，48%的受访者认为特雷莎·梅应当辞职，38%认为应留任。

**变得更复杂**

首相府称，北爱尔兰DUP原则上同意“信任与支持”协议。DUP在新议会拥有10个席次，刚好能给予特雷莎·梅足够支持来通过立法。

这意味着，DUP将在议会中就关键投票支持保守党少数派政府，但不组建正式联盟。

陷入政治动荡后，英国愈发可能于2019年在达不成协议的情况下退出欧盟。特雷莎·梅此前表示，希望英国退出欧盟单一市场和关税同盟，以限制移民入境。

她的保守党对于想从退欧谈判中获得的东西分歧很大。大选出现这样的结果，意味着企业还是不知道未来数年能期待什么贸易规则。

欧盟预算执委厄廷格(Guenther Oettinger)称，鉴于特雷莎·梅在选举中失利，现在讨论英国和欧盟间关系，或许可以比她最初计划的更密切一些。

“比方说，如果伦敦打算留在关税同盟，就不必重谈所有的贸易协议，”他对周日法兰克福汇报说。

特雷莎·梅已经表态，退欧谈判将如期在6月19日启动，同日英国议会正式重开。她周六与德国总理梅克尔通电话时对此进行了证实。

首相府称，特雷莎·梅还重申，她将寻求在谈判初期就欧盟和英国公民的权利达成一项互惠协议。

欧洲议会的主要英国退欧专家Elmar Brok对鲁尔新闻报(Ruhr Nachrichten)称，为期两年的谈判现在变得更为复杂。

“特雷莎·梅将不能做出任何妥协，因为她在议会没有明显多数席位，”他说。(完)