英国首相特雷莎·梅与北爱DUP党谈判小有进展 外界呼吁软化退欧立场

路透伦敦6月14日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三与北爱尔兰民主联盟党(DUP)的谈判小有进展，她需要DUP的支持才有望保住首相职位。但在退欧谈判将于近日正式展开之际，对于英国退欧路线的争论越演越烈。

特雷莎·梅提前选举的赌注失策，引发政治纷乱后，她所属的保守党与在议会占有10个席位的北爱尔兰小党DUP展开磋商，争取该党在法案表决的支持。

特雷莎·梅周三晚间表示，会谈仍在进行，不过伦敦一栋24层楼的大楼发生大火，造成至少12人死亡的消息，成为首要关注焦点。

DUP党魁福斯特(Arlene Foster)周二在首相官邸与特雷莎·梅碰面会谈，但据天空新闻报导，她已于周三晚间返回贝尔法斯特，让该党其他同僚继续进行协商。

“我们的会谈持续在进行，不过今天可想而知，真正的焦点是伦敦发生的可怕惨剧，”特雷莎·梅表示。

即便接近达成协议，确保政府不致垮台，但特雷莎·梅仍然相当弱势，她的退欧策略成为党内公开争辩的主题，两位前首相也呼吁她软化立场。(完)