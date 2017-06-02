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国际财经 | 2017年 6月 2日 星期五 18:11 BJT

特雷莎·梅可能任命内政大臣拉德取代哈蒙德任财政大臣--报道

路透伦敦6月2日 - 英国每日电讯报援引未透露姓名的英国官员报道称，若英国保守党政府在下周的议会大选中赢得压倒性胜利，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)或将任命内政大臣拉德(Amber Rudd)为财政大臣，接替现任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)。

该报周五报道称，拉德具备管理财政部所需的资质，报道还援引政府高层消息人士的话称，他们或会“见到此事发生”。报道称，拉德的朋友表示，若接到任命，拉德将会接受这一职位。

保守党发言人称，这一暗示“完全是臆测，是大选前毫不相干的臆测。”(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)
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