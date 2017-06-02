特雷莎·梅可能任命内政大臣拉德取代哈蒙德任财政大臣--报道

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月2日 - 英国每日电讯报援引未透露姓名的英国官员报道称，若英国保守党政府在下周的议会大选中赢得压倒性胜利，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)或将任命内政大臣拉德(Amber Rudd)为财政大臣，接替现任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)。
该报周五报道称，拉德具备管理财政部所需的资质，报道还援引政府高层消息人士的话称，他们或会“见到此事发生”。报道称，拉德的朋友表示，若接到任命，拉德将会接受这一职位。
保守党发言人称，这一暗示“完全是臆测，是大选前毫不相干的臆测。”(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。