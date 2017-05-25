焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者

路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。

周一的曼彻斯特爆炸案导致22人死亡，为英国2005年7月以来最严重的袭击事件，警方正在寻找涉嫌帮助袭击者Salman Abedi制造炸弹的帮凶。

但美国媒体泄露的信息令英国内阁大臣和安全部门首脑十分震惊。美国媒体公布了有关英国调查的细节。

据英国广播公司(BBC)报导，特雷莎·梅将在周四的北大西洋公约组织(NATO)会议上与特朗普会面时就此事表达关切。

纽约时报刊出了案发现场的细节图片，其中包括疑似炸弹的残骸，以及自杀式爆炸袭击者背的帆布包。

英国广播公司(BBC)表示，英国警方已停止与美国分享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。英国首相特雷莎·梅的发言人对于该报导未予置评。

大曼彻斯特警方在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。

英国将美国视为其最重要的防御和安全同盟，这两个国家还与澳洲、加拿大和新西兰分享情报。

在特朗普为其与俄罗斯在白宫会议期间讨论情报的决定进行辩护后，特雷莎·梅上周表示，英国将继续与美国分享情报。(完)